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Селтік офіційно дозволив Роджерсу перейти в Лестер

13:13 356 Читать на русском
Селтік офіційно дозволив Роджерсу перейти в Лестер
Брендан Роджерс / Sky Sports

Селтік підтвердив інтерес Лестера до головного тренера Брендана Роджерса та дозволив йому вести переговори з "лисицями".

Селтік на своєму офіційному сайті повідомив, що Брендан Роджерс може вести переговори з Лестером.

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Нагадаємо, "лисиці" звільнили Клода Пюеля після розгромної поразки від Крістал Пелас у матчі 27 туру АПЛ (1:4). Роджерс є пріоритетною ціллю клубу.

Раніше повідомлялось про інтерес до Сема Еллардайса, Роберто Мартінеса та Рафаеля Бенітеса.

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Теги
Англія Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Селтік Селтік Лестер Сіті Лестер Сіті Брендан Роджерс Брендан Роджерс
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