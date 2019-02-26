Селтік офіційно дозволив Роджерсу перейти в Лестер

Селтік підтвердив інтерес Лестера до головного тренера Брендана Роджерса та дозволив йому вести переговори з "лисицями".

Селтік на своєму офіційному сайті повідомив, що Брендан Роджерс може вести переговори з Лестером.

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Нагадаємо, "лисиці" звільнили Клода Пюеля після розгромної поразки від Крістал Пелас у матчі 27 туру АПЛ (1:4). Роджерс є пріоритетною ціллю клубу.

Раніше повідомлялось про інтерес до Сема Еллардайса, Роберто Мартінеса та Рафаеля Бенітеса.

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