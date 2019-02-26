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Селтик официально разрешил Роджерсу перейти в Лестер

13:13 53 Читати українською
Селтик официально разрешил Роджерсу перейти в Лестер
Брендан Роджерс / Sky Sports

Селтик подтвердил интерес Лестера к главному тренеру Брендану Роджерсу и позволил ему вести переговоры с "лисами".

Селтик на своем официальном сайте сообщил, что Брендан Роджерс может вести переговоры с Лестером.

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Напомним, "лисы" уволили Клода Пюэля после разгромного поражения от Кристал Пэлас в матче 27 тура АПЛ (1:4). Роджерс является приоритетной целью клуба.

Ранее сообщалось об интересе к Сэму Эллардайсу, Роберто Мартинесу и Рафаэлю Бенитесу.

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