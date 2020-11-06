Програму 9-го туру Ла Ліги відкривав поєдинок між Ельче та Сельтою. Новачок Прімери непогано влився в еліту, в разі сьогоднішньої перемоги маючи шанс піднятись на сьому позицію, в той час як галісійці не виграли жоден з шести крайніх матчів. Таким чином, обом командам було за що боротись.

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Ельче швидко увійшов у гру, відкривши рахунок вже на 4-й хвилині з пенальті, який реалізував Фідель. Він взяв участь у чотирьох з п'яти останніх голів команди – це був другий найшвидший гол Ельче в Ла Лізі у XXI столітті. Втім, Сельті вдалося відігратись за чотири хвилини до перерви внаслідок непоганої комбінації з дальнім ударом Міни в лівий нижній кут. 1:1. В другому ж таймі галісійці притиснули зухвалого новачка, але забити бодай ще один гол ні вони, ні господарі не змогли. Фінальний свисток зафіксував нічию.

Таким чином, Ельче набрав 11 залікових балів, піднявшись на дев'яту позицію в турнірній таблиці. Сельта, маючи в активі сім очок, залишилась на сімнадцятій сходинці.

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