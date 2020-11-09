Галисийцы на своем официальном сайте объявили об увольнении Оскара Гарсии и его тренерского штаба.

Сельта на выезде не смогла победить Эльче

47-летний специалист возглавил команду по ходу прошлого сезона и смог удержать Сельту в элите. Впрочем, новая кампания началась для "небесно-голубых" ужасно – одна победа в 9 турах и 17 место. Последний раз Сельта добывала три очка еще 19 сентября в поединке против кризисной Валенсии.

Напомним, сейчас начнется двухнедельная пауза на сборные, поэтому галисийцы будут иметь достаточно времени для поисков нового тренера и его знакомства с командой.

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