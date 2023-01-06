В рамках програми п'ятниці у 16-му турі іспанської Прімери заплановано два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2022/23, 16-й тур

Ельче – Сельта – 0:1

Голи: Аспас, 5

Вилучення: Бігас, 90+1 (Ельче)

Валенсія – Кадіс – початок о 22:00

Програму 16-го туру Ла Ліги відкривав поєдинок двох епічних лузерів сезону. Ельче, який взагалі не виграв жодного разу в поточному чемпіонаті, приймав Сельту – галісійці підходили до зустрічі з 8-матчевою серією без перемог. Цікаво, що конкретно 6 січня (День трьох королів у Іспанії) Ельче у вищому дивізіоні востаннє перемагав аж у 1985 році, а Сельта жодного разу не брала гору на це свято (1 нічия, 5 поразок).

Поєдинок у Аліканте виявився не таким вже й нудним, однак очікувати на зливу голів було наївно. Єдиний м'яч було забито на 5-й хвилині – це Аспас вивів Сельту вперед, грудьми вколотивши м'яч після прострілу вздовж лінії воротарського. 0:1! Саме з цим рахунком матч і завершився. Галісійці перервали 8-матчеву безвиграшну серію та відірвались від зони вильоту на чотири очки.

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