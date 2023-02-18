Жирона у матчі 22-го туру приймала Альмерію. Віктор Циганков вперше з’явився у старті своєї нової команди. Дебют був настільки вдалим, що іспанські журналісти засипали українського півзахисника компліментами.

Гол і шедевральний асист Циганкова у відеоогляді матчу Жирона – Альмерія – 6:2

"Віктор Циганков – чудове підписання Жирони. Українець, колишній гравець київського Динамо, не сумнівайтеся, стане головним героєм Ла Ліги. Його перший тайм проти Альмерії потрібно передивлятися знову і знову. Разом із Рікельме і Таті Кастельяносом вони створять проблеми будь-кому", – написав у своєму твіттері журналіст Франсеск Агілар.

Ніко Гарсія з AS теж похвалив українця, прокоментувавши гру лівого захисника Альмерії Акієме. "Один з його найгірших матчів сезону. Він дуже настраждався від Циганкова", – написав журналіст.

Нагадаємо, що Віктор відіграв 65 хвилин у матчі. Він забив другий гол Жирони, а також записав до свого активу неймовірний асист.

Que gran fichaje ha hecho el Girona con Viktor Tsygankov. El ucraniano, ex Dinamo de Kiev, va a ser protagonista de LaLiga, no lo duden. Su primer tiempo ante el Almería es para verlo repetidamente. Jugadorazo. Con Riquelme y 'Taty' Castellanos se la lían a cualquiera — Francesc Aguilar (@FApor_elmundo) February 17, 2023

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