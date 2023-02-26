Чемпионат Испании 2022/23, 23-й тур

Сельта – Вальядолид – 3:0

Голы: Сеферович, 16, Вейга, 32, 64

Севилья – Осасуна – 2:3

Голы: Гудель, 63, Эн-Несири, 78 – Д. Гарсия, 18, Фернандо, 68 (автогол), Абде, 85

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Осасуна перестреляла Севилью в битве с пятью голами. Андалусийцы постоянно вынуждены были отыгрываться, однако все решили замены Ягобо Арасате. В середине второго тайма он выпустил Гомеса, а на 81-й минуте на поле появился Абде - он и забил победный гол уже через четыре минуты. Ассистировал ему Гомес. 2:3!

Благодаря этой победе Осасуна поднялась с 11-й на 7-ю позицию, в то время как Севилья осталась в двух очках от зоны вылета. Интересно, что памплонцы не забивали дважды на Рамон Санчес Писхуан с 1987 года, а забить трижды на этом стадионе не удалось с 1981-го.

Сельта в родных стенах разгромила Вальядолид, оторвавшись от зоны вылета на пять очков. Счет открыл Сеферович, а еще два мяча положил Вейга – 3:0. Кстати, Габриэль стал первым футболистом 2002 года рождения в топ-5 лигах, причастным к 10 голам в текущем чемпионате (7 голов, 3 ассиста).

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