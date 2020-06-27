Сельта – Барселона – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Україна — 27 черв 448
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Чеберко покине Зорю заради ЛАСКа – тренер австрійців підтвердив домовленість
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Зубков долучився до гола Ференцвароша, Фаворов став бронзовим призером, Габовда вилетів – чемпіонат Угорщини завершенийСвіт — 27 черв 205
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Манчестер Юнайтед дотиснув Норвіч у компенсований час і вийшов у півфінал Кубка АнгліїАнглія — 27 черв 1047
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Зоря не обіграла Шахтар у рівному матчі УПЛ і відпустила Динамо в боротьбі за місце в ЛЧУкраїна — 27 черв 6032
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Десна – Динамо: кияни вирушили до Чернігова з вражаючими кадровими втратамиУкраїна — 27 черв 5336