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Сельта – Барселона – 2:2 – відео голів та огляд матчу

27 червня 23:42 - Читать на русском
Сельта – Барселона – 2:2 – відео голів та огляд матчу
Сельта – Барселона – відео голів та огляд матчу / Фото ФК Сельта

Сельта приймала Барселону у рамках 32 туру Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу Сельта – Барселона.

50’ Федір Смолов
88’ Яго Аспас
 
Луїс Суарес 20’
Луїс Суарес 67’
20’ Луїс Суарес
50’ Федір Смолов
67’ Луїс Суарес
88’ Яго Аспас

Суаресу вдалось відкрити рахунок у першій половині зустрічі. Проте після перерви господарі зуміли вирівняти становище.

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Згодом уругвайський форвард оформив дубль, але і це не врятувало Барсу від втрати очок. Перед фінальним свистком Аспас вирвав нічию.

Нагадаємо, за 6 турів до завершення Прімери, Реал поступається Барсі на одне очко, але у мадридців ще є гра в запасі, Сельта – 16-та.

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Відеоновини Іспанія Барселона Барселона Сельта - Барселона Сельта Сельта
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