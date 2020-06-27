Сельта – Барселона – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Сельта приймала Барселону у рамках 32 туру Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу Сельта – Барселона.

Суаресу вдалось відкрити рахунок у першій половині зустрічі. Проте після перерви господарі зуміли вирівняти становище.

Сетьєн – про втрату очок із Сельтою: Тепер у Барселони немає права на помилку

Згодом уругвайський форвард оформив дубль, але і це не врятувало Барсу від втрати очок. Перед фінальним свистком Аспас вирвав нічию.

Нагадаємо, за 6 турів до завершення Прімери, Реал поступається Барсі на одне очко, але у мадридців ще є гра в запасі, Сельта – 16-та.

Сельта – Барселона: провал оборони Сетьєна, персональне пекло тер Штегена та VAR, які перекреслюють шедевр Мессі-Суарес