Сельта – Барселона – 2:2 – видео голов и обзор матча

Украина — 27 июнь 45
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Чеберко покинет Зарю ради ЛАСКа – тренер австрийцев подтвердил договоренность
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Зубков приложился к голу Ференцвароша, Фаворов стал бронзовым призером, Габовда вылетел – чемпионат Венгрии завершенМир — 27 июнь 158
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Манчестер Юнайтед дожал Норвич в компенсированное время и вышел в полуфинал Кубка АнглииАнглия — 27 июнь 992
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Заря не обыграла Шахтер в равном матче УПЛ и отпустила Динамо в борьбе за место в ЛЧУкраина — 27 июнь 5777
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Десна – Динамо: киевляне отправились в Чернигов с впечатляющими кадровыми потерямиУкраина — 27 июнь 5060