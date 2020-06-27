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Сельта – Барселона – 2:2 – видео голов и обзор матча

27 июня 23:44 - Читати українською
Сельта – Барселона – 2:2 – видео голов и обзор матча
Сельта – Барселона – видео голов и обзор матча / Фото ФК Сельта

Сельта принимала Барселону в рамках 32 тура Примеры. Смотрите видео голов и обзор матча Сельта – Барселона.

50’ Федор Смолов
88’ Яго Аспас
 
Луис Суарес 20’
Луис Суарес 67’
20’ Луис Суарес
50’ Федор Смолов
67’ Луис Суарес
88’ Яго Аспас

Суаресу удалось открыть счет в первой половине встречи. Однако после перерыва хозяева сумели выровнять положение.

Сетьен – о потере очков с Сельтой: Теперь у Барселоны нет права на ошибку

Позже уругвайский форвард оформил дубль, но и это не спасло Барсу от потери очков. Перед финальным свистком Аспас вырвал ничью.

Напомним, за 6 туров до завершения Примеры, Реал уступает Барсе на одно очко, но у мадридцев еще есть игра в запасе, Сельта – 16-я.

Барселона упустила победу над Сельтой из-за ужасной игры в обороне

blog_ava
Шахтер – Заря: онлайн-трансляция матча – как это было
27 июня
8492
Теги
Испания Барселона Барселона Сельта - Барселона Видеоновости Сельта Сельта
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