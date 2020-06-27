Сельта – Барселона – 2:2 – видео голов и обзор матча

Сельта принимала Барселону в рамках 32 тура Примеры. Смотрите видео голов и обзор матча Сельта – Барселона.

Суаресу удалось открыть счет в первой половине встречи. Однако после перерыва хозяева сумели выровнять положение.

Сетьен – о потере очков с Сельтой: Теперь у Барселоны нет права на ошибку

Позже уругвайский форвард оформил дубль, но и это не спасло Барсу от потери очков. Перед финальным свистком Аспас вырвал ничью.

Напомним, за 6 туров до завершения Примеры, Реал уступает Барсе на одно очко, но у мадридцев еще есть игра в запасе, Сельта – 16-я.

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