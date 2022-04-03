Мадридський Реал не без проблем обіграв Сельту (2:1) в 30-му турі чемпіонату Іспанії, тричі пробивши пенальті. Дивіться відео голів і огляд зустрічі.

Команда Карло Анчелотті швидко відкрила рахунок. Карім Бензема реалізував 11-метровий, призначений за фол проти Мілітао. Практично тут же Сельта могла відігратися, але Куртуа в ефектному стрибку парирував м'яч після удару Аспаса зі штрафного.

Реал завдяки трьом пенальті переміг Сельту – Бензема оформив дубль і вперше не переграв голкіпера з "позначки"

Незадовго до перерви галісійці все ж забили, однак після перегляду відеоповтору гол скасували. Команда Карло Анчелотті, який пропускав матч через коронавірус, пішла відпочивати з перевагою в рахунку.

У другому таймі було не менш цікаво. Сельта швидко забила – влучний удар до свого активу записав Ноліто. Родріго заробив другий пенальті для Реала, проте Бензема цього разу не забив, програвши дуель Матіасу Дітуро. Кіпер галісійців став першим, хто відбив удар Каріма з позначки за час виступів француза у Реалі.

Втім, зовсім скоро мадридці отримали право на третій 11-метровий. Менді впав у боротьбі з суперником, а рефері став на бік гостей в доволі суперечливому епізоді. Цього разу Бензема пробив бездоганно. 1:2 – Реал набрав 69 очок і продовжує впевнено лідирувати. Сельта на 11-й позиції.