Мадридский Реал не без проблем обыграл Сельту (2:1) в 30-м туре чемпионата Испании, трижды пробив пенальти. Смотрите видео голов и обзор встречи.

Команда Карло Анчелотти быстро открыла счет. Карим Бензема реализовал 11-метровый, назначенный за фол против Милитао. Практически тут же Сельта могла отыграться, но Куртуа в эффектном прыжке парировал мяч после удара Аспаса со штрафного.

Реал благодаря трем пенальти победил Сельту – Бензема оформил дубль и впервые не обыграл голкипера с "точки"

Незадолго до перерыва галисийцы все же забили, однако после просмотра видеоповтора гол отменили. Команда Карло Анчелотти, пропускавшего матч из-за коронавируса, ушла отдыхать с преимуществом в счете.

Во втором тайме было не менее интересно. Сельта быстро забила – точный удар в свой актив записал Нолито. Родриго заработал второй пенальти для Реала, однако Бензема в этот раз не забил, проиграв дуэль Матиасу Дитуро. Кипер галисийцев стал первым, кто отразил удар Карима с точки за время выступлений француза в Реале.

Впрочем, совсем скоро мадридцы получили право на третий 11-метровый. Менди упал в борьбе с соперником, а рефери встал на сторону гостей в довольно противоречивом эпизоде. На этот раз Бензема пробил безупречно. 1:2 – Реал набрал 69 очков и продолжает уверенно лидировать. Сельта на 11-й позиции.