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П'яніч та Артур вже завтра пройдуть медогляди для Барселони і Ювентуса, – журналіст

15:43 - Читать на русском
П'яніч та Артур вже завтра пройдуть медогляди для Барселони і Ювентуса, – журналіст
П'яніч і Артур / Колаж ButSoccers

Трансферна сага з обміном між Барселоною і Ювентусом близька до свого логічного завершення.

Вже завтра (28 червня) Артур пройде медогляд у Турині, а П'яніч матиме ту саму процедуру в столиці Каталонії, стверджує журналіст Ніколо Скіра.

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Бразилець отримає контракт з Ювентусом до 2025 року, подробиці угоди боснійця не повідомляються. Очікується, що чемпіони Італії в рамках обміну доплатять 10 млн євро.

До слова, в нинішньому сезоні Міралем П'яніч провів 36 матчів в усіх турнірах, забив 3 м'ячі та віддав 4 результативні передачі. Статистика Артура – 4 голи та 4 асисти в 27 поєдинках.

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Іспанія Трансфери Італія Трансфери Барселони Трансфери Ювентуса Артур Міралем Міралем П'яніч Ювентус Ювентус Барселона Барселона
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