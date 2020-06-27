Еспаньйол оголосив про звільнення Абелардо – заміна вже знайдена

Невдалі результати останніх турів змусили Еспаньйол наважитися на зміну тренера.

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Екс-гравець Барселони очолив Еспаньйол у грудні минулого року, але не зміг виправити ситуацію. "Папуги" здобули всього одне очко в останніх трьох турах Прімери, залишаючись на останній сходинці таблиці. Новим наставником команди стане Франсіско Руфете – спортивний директор клубу, який оформляв коштовні зимові трансфери Де Томаса, Кабрери і Ембарби.

Додамо, що вже у найближчому матчі на Еспаньйол чекає серйозний іспит – домашній поєдинок проти Реала в рамках 32 туру Прімери.

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