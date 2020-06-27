toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
ШАХТАР - ЗОРЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІВЕРПУЛЬ ТРАНСФЕРИ

Еспаньйол оголосив про звільнення Абелардо – заміна вже знайдена

13:46 - Читать на русском
Еспаньйол оголосив про звільнення Абелардо – заміна вже знайдена
Абелардо Фернандес / Сайт Еспаньйола

Невдалі результати останніх турів змусили Еспаньйол наважитися на зміну тренера.

Каталонці на своєму офіційному сайті оголосили про звільнення Абелардо Фернандеса.

Бетіс офіційно звільнив Рубі

Екс-гравець Барселони очолив Еспаньйол у грудні минулого року, але не зміг виправити ситуацію. "Папуги" здобули всього одне очко в останніх трьох турах Прімери, залишаючись на останній сходинці таблиці. Новим наставником команди стане Франсіско Руфете – спортивний директор клубу, який оформляв коштовні зимові трансфери Де Томаса, Кабрери і Ембарби.

Додамо, що вже у найближчому матчі на Еспаньйол чекає серйозний іспит – домашній поєдинок проти Реала в рамках 32 туру Прімери.

Черговий шанс для Зінченка і Маліновського, Вердер сподівається на диво в останньому матчі легенди: топ-матчі вікенду

blog_ava
Фатальна помилка Шахова та корисний Роналду у відеоогляді матчу Ювентус – Лечче – 4:0
01:26
2567
Теги
Іспанія Франсіско Франсіско Руфете Еспаньйол Еспаньйол Абелардо Абелардо Фернандес
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
59
хв
Шахтар
19:30
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук