Селін асистом допоміг Анортосісу здобути розгромну перемогу – команда лідирує в чемпіонаті Кіпру

Український захисник Євген Селін відзначився результативною передачею у матчі 18 туру чемпіонату Кіпру проти Докси.

Чемпіонат Кіпру, 18 тур

Анортосіс – Докса – 3:0

Голи: Галіціос, 45, Каліцас, 46, Крістофі, 82.

Українець вийшов у стартовому складі своєї команди і на 45 хвилині вдало зіграв після розіграшу кутового – Селін головою виконав скидку у воротарський майданчик на свого партнера по обороні, Йоргоса Галіціоса, а той не залишив шансів голкіперу гостей. Для Селіна цей асист став першим у сезоні.

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Нагадаємо, екс-гравець Динамо та збірної України перейшов у Анортосіс влітку минулого року. В поточному чемпіонаті Кіпру він зіграв 14 матчів, а його команда лідирує в турнірній таблиці.

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