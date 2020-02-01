Петряк голом подарував Фехервару перемогу

Уйпешт приймав одного з лідерів чемпіонату Угорщини Фехервар.

Чемпіонат Угорщини, 18-й тур

Уйпешт – Фехервар – 0:1

Гол: Петряк, 84

Ференцварош з українцями дотиснув суперника та зберіг впевнене лідерство в чемпіонаті Угорщини

Уйпешт протягом гри краще контролював гру за свого більш іменитого суперника.

Перший тайм команду витратили на адаптацію, друга половина зустрічі відбувалась активніше, але без особливо гострих моментів. Долю гри вирішив український нападник гостей Іван Петряк, який влучним ударом відзначився переможним м'ячем.

Перемога дозволила Фехервару наблизитись до Ференцвароша Сергія Реброва на відстань 6-ти очок. В поточному сезоні чемпіонату Угорщини Петряк провів 17 матчів, в яких відзначився двома голами.

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