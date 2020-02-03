Селин ассистом помог Анортосису одержать разгромную победу – команда лидирует в чемпионате Кипра

Украинский защитник Евгений Селин отличился результативной передачей в матче 18 тура чемпионата Кипра против Доксы.

Чемпионат Кипра, 18 тур

Анортосис – Докса – 3:0

Голы: Галициос, 45, Калицас, 46, Кристофи, 82.

Украинец вышел в стартовом составе своей команды и на 45 минуте удачно сыграл после розыгрыша углового – Селин головой исполнил скидку во вратарскую на своего партнера по обороне, Йоргоса Галициоса, а тот не оставил шансов голкиперу гостей. Для Селина этот ассист стал первым в сезоне.

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Напомним, экс-игрок Динамо и сборной Украины перешел в Анортосис летом прошлого года. В текущем чемпионате Кипра он сыграл 14 матчей, а его команда лидирует в турнирной таблице.

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