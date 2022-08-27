Украинский форвард Евгений Селезнев сожалеет, что в свое время не попробовал себя на Туманном Альбионе.

"От какого зарубежного клуба получал приглашение? Болтон. Там играл Анелька, играли серьезные люди, но мне было 21-22 года, я не говорил на английском, нужно было менять свою жизнь.

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В конце концов я считал, что Шахтер больший клуб, чем Болтон. Потом были еще команды, но я не хочу об этом говорить", – рассказал Селезнев в программе "ПРЯМА ЧЕРВОНА".

Напомним, за свою карьеру Евгений успел поиграть в Украине за Шахтер, киевский Арсенал, Днепр, Колос и Минай. За границей Селезнев осчастливил своим присутствием российскую Кубань, турецкие Карабюкспор, Аксихар Баледиеспор и Бурсаспор и испанскую Малагу.

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