Євген Селезньов нарешті отримає більш чітку роль в структурі СК Дніпро-1.

"Сєля, заступай! Після відходу Гліба Платова з Дніпра-1 його наступником на посаді спортивного директора згодом стане Євген Селезньов.

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Це лише питання часу з призначенням і офіційним оголошенням. Але процес запущено. Легенда українського футболу в клубі вже кілька місяців, але поки працює без привʼязки до посади", – поаідомив інсайдер Ігор Бурбас.

Нагадаємо, Платов отримав запрошення на аналогічну посаду у словацькій Дунайскій Стреді. СК Дніпро-1 жахливо розпочав сезон, але з приходом Юрія Максимова "оживає" і впевнено наближається до групи лідерів УПЛ.

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