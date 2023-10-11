"Селя, заступай! После ухода Глеба Платова из Днепра-1 его преемником в должности спортивного директора вскоре станет Евгений Селезнев.

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Это только вопрос времени с назначением и официальным объявлением. Но процесс запущен. Легенда украинского футбола в клубе уже несколько месяцев, но пока работает без привязки к должности", – сообщил инсайдер Игорь Бурбас.

Напомним, Платов получил приглашение на аналогичную должность в словацкой Дунайской Стреде. СК Днепр-1 ужасно начал сезон, но с приходом Юрия Максимова "оживает" и уверенно приближается к группе лидеров УПЛ.

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