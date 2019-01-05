Селезньов: Я б ніколи не приїхав в Малагу, якби не поговорив з Муньїсом

Нападник Акхісара Євген Селезньов розповів, чому вирішив погодитися на перехід в Малагу.

"Я дуже радий потрапити до цієї команди і працювати разом з Муньїсом (головний тренер Малаги. – прим. Футбол 24). Звичайно, я розмовляв з Хуаном. Якби я не поговорив з ним, я б ніколи не приїхав в Малагу", – цитує Селезньова Еldesmarque.com.

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Євген вже прибув у Малагу, з якою невдовзі підпише контракт до 30 червня. "Анчоусів" зараз очолює Хуан Рамон Муньїс, який був помічником Хуанде Рамоса під час роботи іспанця у Дніпрі, і саме він виявив бажання запросити українського форварда.

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