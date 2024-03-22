"Чому все так складно було? Тому що Боснія і Герцеговина так само хотіла виграти. Чому тут дивуватися? Я не можу сказати, що дуже слабко зіграли наші хлопці, як багато хто каже. Вони зіграли, як треба було і забили на один м’яч більше, аніж суперник.

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Я не розумію, для чого критикують збірну. Хлопці молодці, тренер молодець, всі молодці, бо виграли. Я взагалі не розумію, коли починають критикувати. То гра не та, то ще щось не те. Вийдіть і самі спробуйте, може, у вас краще вийде.

Тиск від уболівальників впливав на гравців? Тут хлопці самі розуміли, що це дуже важливо. Всі грають у хороших клубах, на хорошому рівні. Який тиск? Вони просто відповідальні за результат, як і головний тренер. Але хлопці зробили все можливе, щоби перемогти. Я їм дякую за це. Я, як вболівальник, дуже кайфанув.

Збірна України в ролі фаворита? Я не люблю говорити оце фаворит чи не фаворит. Я теж був футболістом. Трішки пограв у футбол. Скажу так: команда виходила грати на перемогу. Вони це зробили, вони красені. Всі, без винятку. Я не хочу розмовляти на тему, хто грає першим, другим чи навіть третім номером. Хлопці зробили свою справу. Ось і все", – поділився Селезньов у коментарі UA-Футбол.

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