"Почему все так сложно было? Потому что Босния и Герцеговина так же хотела выиграть. Чему тут удивляться? Я не могу сказать, что очень слабо сыграли наши ребята, как многие говорят. Они сыграли, как надо было и забили на один мяч больше, чем соперник.

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Я не понимаю, для чего критикуют сборную. Ребята молодцы, тренер молодец, все молодцы, потому что выиграли. Я вообще не понимаю, когда начинают критиковать. То игра не та, то еще что-то не то. Выйдите и сами попробуйте, может у вас лучше получится.

Давление от болельщиков влияло на игроков? Здесь ребята сами понимали, что это очень важно. Все играют в хороших клубах, на хорошем уровне. Какое давление? Они просто ответственны за результат, как и главный тренер. Но ребята сделали все возможное, чтобы победить. Я им спасибо за это. Я, как болельщик, очень кайфанул.

Сборная Украины в роли фаворита? Я не люблю говорить это фаворит или не фаворит. Я тоже был футболистом. Немного поиграл в футбол. Скажу так: команда выходила играть на победу. Они это сделали, они красавцы. Все, без исключения. Я не хочу разговаривать на тему, кто играет первым, вторым или даже третьим номером. Ребята сделали свое дело. Вот и все", – поделился Селезнев в комментарии UA-Футбол.

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