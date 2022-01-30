Нападающий Миная Евгений Селезнев после прощания с футболом хочет остаться в спорте.

"Когда завершу карьеру, пойду в любительский бокс. Я хочу еще и тайский бокс освоить. Но пока я футболист, поэтому переживаю за ноги.

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Мне сказали, что когда закончу с футболом, меня потренируют, и я пойду на турнир. Выдерживаю три тренировки в день, значит есть порох", – сказал Селезнев в эфире YouTube-канала ФК Минай.

Напомним, летом опытный форвард перебрался в Минай. В первой половине сезона Селезнев провел за закарпатский клуб 16 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассистент.

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