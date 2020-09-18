"Мені найбільше не подобається, коли йому (Усику – Футбол 24) ставлять запитання про Крим. Ось, чесно, тому, хто запитує, має бути соромно.

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Тому що людина все одно прославляє український прапор, а йому такі скотинячі запитання ставлять. Чесно, аж мені незручно. Ну як у нього можна це питати? Якийсь чоловік, журналіст запитує про Крим. А що ти зробив для цієї країни? Він навіть мізинцем не зробив того, що зробив Усик. Мізинцем", – сказав Євген у програмі Трендець.

Нагадаємо, Селезньов нещодавно повернувся в УПЛ, ставши гравцем Колоса. Вчора, 17 вересня, форвард дебютував у футболців ковалівців у переможному матчі проти Аріса у Лізі Європи (2:1).

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