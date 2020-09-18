"Мне больше всего не нравится, когда ему вопросы задают о Крыме. Вот, честно, тому, кто спрашивает, должно быть стыдно.

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Потому что человек все равно прославляет украинский флаг, а ему такие скотские вопросы задают. Честно, аж мне неудобно. Ну как у него можно спрашивать? Какой-то человек, журналист спрашивает о Крыме.

А что ты сделал для этой страны? Он даже мизинцем не сделал того, что сделал Усик. Мизинцем", – сказал Евгений в программе Трендець.

Напомним, Селезнев недавно вернулся в УПЛ, став игроком Колоса. Вчера, 17 сентября, форвард дебютировал в футболке Ковалевки в победном матче против Ариса в Лиге Европы (2:1).

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