"У нас була згуртованість колективу, дуже чудово зіграв захист. Хлопці молодці, зіграли чітко, просто красені. Шалено радий за нашу оборону.

Сенсаційний дебют команди Костишина у відеоогляді матчу Аріс – Колос – 1:2

І атака непогано зіграла. Забили два голи. Але це не настільки важливо, так як захист зіграв набагато яскравіше. У мене було два моменти, коли можна було забивати. Але це у мене перший матч після тривалого періоду і травми. Я не бачу ніяких проблем, головне, що є моменти.

Лівою ногою можна було покласти, але це хвора нога, я за неї трохи злякався. Може, це зіграло роль. Але головне, що виграли. Я особисто буду додавати", – сказав Євген Селезньов у коментарі Футбол News.

Нагадаємо, Колос сенсаційно переміг грецький клуб з рахунком 2:1 та здобув першу перемогу в Лізі Європи у своїй історії. У 3-му раунді кваліфікації українці зустрінуться з Рієкою.

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