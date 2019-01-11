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Селезньов провів перше тренування в Малазі

15:20 313 Читать на русском
Селезньов провів перше тренування в Малазі
Євген Селезньов / соцмережі

Форвард Малаги Євген Селезньов провів перше тренування в новому клубі.

Український форвард Євген Селезньов провів перше тренування в статусі гравця іспанської Малаги.

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Під час заняття футболіст встиг продемонструвати свої технічні здібності, зігравши п'ятою.

Малага наразі веде боротьбу за повернення в Прімеру, перебуваючи на 4 позиції в турнірній таблиці Сегунди, відстаючи від 2 сходинки, яка дає пряму путівку в елітний дивізіон, на 2 очки. До слова, цю сходинку займає Альбасете Романа Зозулі.

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Теги
Євген Селезньов Євген Селезньов Іспанія Відеоновини Малага Малага
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