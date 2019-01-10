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Піроженко: Селезньов залишиться у Малазі на 2,5 року, якщо команда вийде у Прімеру

23:17 141 Читать на русском
Піроженко: Селезньов залишиться у Малазі на 2,5 року, якщо команда вийде у Прімеру
Євген Селезньов / ФК Малага

Футбольний агент Іван Піроженко, який представляє інтереси Євгена Селезньова, розкрив деталі контракту форварда з Малагою.

"Контракт Малаги з Селезньовим розрахований на 2,5 року, але за умови, що Малага виходить до Прімери. Якщо підвищитися в класі не вийде, і команда залишиться в Сегунді, то можливий варіант з розірванням контракту за обопільної згоди.

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Тому що в угоді є пункт про зниження зарплати, якщо Малага залишається в Сегунді. Це питання ми будемо вирішувати після закінчення сезону", – сказав Піроженко Footboom.

Натомість на офіційному сайті іспанського клубу зазначено, що угода діє до кінця поточного сезону. Після 20-ти турів Сегунди Малага посідає 4-ту сходинку в турнірній таблиці, відстаючи від Гранади, яка очолює першість, на 3 очки.

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Теги
Іспанія Українці за кордоном Євген Селезньов Євген Селезньов Малага Малага Трансфери Іван Піроженко Трансфери Чемпіонату Іспанії
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