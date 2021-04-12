Головний тренер Колоса Руслан Костишин зізнався, чи не переживав перед пенальті у виконанні свого сина Дениса в матчі 21-го туру УПЛ проти Олімпіка.

"Я знав, куди він буде бити. Чесно кажучи, він пробив погано. Він завжди б’є низом або в один, або в інший кут. Рідко він м’яча підіймає догори. Пробив неякісно, але забив.

Камбек підопічних Костишина у відеоогляді матчу Олімпік – Колос – 1:2

Було з Динамо так, що Задоя пробив класно, але Бойко "потащив". Це – фортуна. Рідко хто пенальті б’є гарно. Був Жека Селезньов – він майстер, від нього це не забереш", – цитує Костишина FootBoom.

До слова, гол Дениса розпочав камбек ковалівців у матчі з Олімпіком, який завершився перемогою (2:1). У поточному сезоні Костишин-молодший відіграв у 21 поєдинку, відзначився 4 голами та 2 асистами. А от Євген Селезньов не грає за Колос після зимових зборів через скандал.

Колос здійснив камбек у матчі з Олімпіком – вилучення дебютанта перекреслило позитив динамівця та Калітвінцева

Відео пенальті Костишина: