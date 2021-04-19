35-летний ветеран намерен продолжить свою карьеру на родине. Уже со следующего сезона Селезнев может присоединиться к Вересу, сообщает Meta-ratings.

"Был Жека Селезнев – это мастер": Костышин отметил преимущество скандального ветерана над своим сыном

По информации источника, Евгений и наставник лидера Первой лиги Юрий Вирт уже провели переговоры. "Народные" смогут подписать форварда на правах свободного агента, ведь его контракт с Колосом завершается летом. Однако, для осуществления трансфера Верес должен оформить выход в элиту, ведь Селезнев настроен стать лучшим бомбардиром Премьер-лиги. Для этого ему нужно забить еще 9 мячей.

Заметим, форвард был исключен из состава ковалевцев после конфликта на зимних учебно-тренировочных сборах. В текущем сезоне Евгений провел за Колос 12 матчей, забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу.

Команда из Ровно имеет хорошие шансы на повышение в классе. Верес опережает ближайшего преследователя на вершине турнирной таблицы на 3 зачетных балла и имеет еще два матча в запасе.

Селезнева трижды хотели выгнать из Колоса: Засуха – о скандале с Евгением, главной претензии к игроку и его будущем