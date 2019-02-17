Селезньов провів хороший матч, – тренер Малаги Муньїс оцінив гру українця в поєдинку з Райо Махадаонда

Головний тренер Малаги Хуан Муньїс оцінив гру українського нападника Євгена Селезньова в матчі 26 туру Сегунди з Райо Махадаонда (1:0).

"Селезньов провів хороший матч. Коли він прийшов, він був у слабшому фізичному стані, ніж його партнери. Ми повинні його підготувати, адже попереду важливі матчі кінцівки сезону. Чим більше у нас гравців в хорошій формі, тим краще для всіх", – цитує Муньїса eldesmarque.

Малага в дебютному матчі Селезньова в старті обіграла Райо Махадаонда – українець став одним із найгірших у команді

Євген Селезньов дебютував в основному складі Малаги в матчі проти Райо Махадаонда, а після його заміни "анчоуси" вирвали перемогу і піднялись на 2 сходинку в турнірній таблиці.