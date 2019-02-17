Селезнев провел хороший матч, – тренер Малаги Муньис оценил игру украинца в поединке с Райо Махадаонда

Главный тренер Малаги Хуан Муньис оценил игру украинской нападающего Евгения Селезнева в матче 26 тура Сегунды с Райо Махадаонда (1:0).

"Селезнев провел хороший матч. Когда он пришел, он был в более слабом физическом состоянии, чем его партнеры. Мы должны его подготовить, ведь впереди важные матчи концовки сезона. Чем больше у нас игроков в хорошей форме, тем лучше для всех", – цитирует Муньиса eldesmarque.

Малага в дебютном матче Селезнева в старте обыграла Райо Махадаонда – украинец стал одним из худших в команде

Евгений Селезнев дебютировал в основном составе Малаги в матче против Райо Махадаонда, а после его замены "анчоусы" вырвали победу и поднялись на 2 строчку в турнирной таблице.