Колишній нападник Дніпра та Шахтаря Євген Селезньов визначився з деталями проведення свого прощального поєдинку.

Селезньов офіційно завершив кар'єру, а 6-го червня проведе свій прощальний поєдинок, інформує видання Будинок 42.

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Гра відбудеться на ужгородському Авангарді, а 5-го числа на стадіоні проведуть відкрите тренування. Список запрошених зірок наразі не затверджений, але у ньому фігурують представники трьох футбольних поколінь. Мова про Олега Протасова і Олександра Хацкевича, Руслана Ротаня й Даріо Срну, Михайла Мудрика та Артема Довбика.

Відзначається, що поєдинок буде благодійним – збиратимуть кошти на купівлю автівок для різних бригад ЗСУ.

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