Бывший нападающий Днепра и Шахтера Евгений Селезнев определился с деталями проведения своего прощального поединка.

Селезнёв официально завершил карьеру, а 6-го июня проведет свой прощальный поединок, информирует издание Будинок 42.

Селезнев подтвердил завершение карьеры и обещает рассказать всю правду: "Я их всех порву"

Игра состоится на ужгородском Авангарде, а 5-го числа на стадионе проведут открытую тренировку. Список приглашенных звезд пока не утвержден, но в нем фигурируют представители трех футбольных поколений. Речь об Олеге Протасове и Александре Хацкевиче, Руслане Ротане и Дарио Срне, Михаиле Мудрике и Артеме Довбыке.

Отмечается, что поединок будет благотворительным – будут собирать средства на покупку автомобилей для различных бригад ВСУ.

Решающие голы, поездка на Россию и скандалы: чем запомнился Селезнев за свою карьеру