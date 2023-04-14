"Прийде час, і я обов'язково дам велике інтерв'ю, яке підсумує всю мою кар'єру. Там розкажу, що сталося і як усе було. Це станеться після мого прощального матчу, який планую провести в Ужгороді.

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Там зберу людей, з якими грав разом і проти кого грав – Ярмоленка, Мудрика, Шапаренка, Ракицького, багатьох інших. Покличу туди дуже гарну компанію. Сподіваюся, приїдуть друзі-хокейчики – Варлам, Буба (Сергій Варламов та Сергій Бабинець, – прим.). Звісно, цей матч буде благодійним.

Наразі ж закінчив, бо перестав отримувати від цього футболу задоволення. Точніше, не від футболу, а навколофутболу. Не бачу сенсу перебувати там, де немає гри, а точаться якісь ігрища. Це не моє. Вважаю, що не можна ображати хлопців, ставитися до них, не як до людей. Я їх всіх порву, коли даватиму те інтерв'ю, про яке казав вище. Це пройдисвіти", – сказав Селезньов у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, 37-річний форвард мріяв стати найкращим бомбардиром в історії УПЛ, але так і не зумів побити рекорд Максима Шацьких (124 голи).

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