Селезньов пропустить матч із Сарагосою

Іспанія — 19:12 203
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Зозуля голом врятував Альбасете від поразки в матчі зі Спортінгом
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Фулхем курйозно поступився Бернлі, Ліверпуль мінімально здолав Брайтон: 22 тур АПЛ, матчі суботиАнглія — 19:02 3583
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Леганес відреагував на можливий перехід Луніна в Уеску: 3 варіанти для українського воротаря на другу частину сезонуІспанія — 18:50 410
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Футболісти, тренер і менеджмент Айнтрахта в топі Бундесліги – Шахтарю буде дуже складно в Лізі ЄвропиНімеччина — 18:00 1295
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Литва – Україна: визначилось місце проведення матчу відбору до Євро-2020Євро-2020 — 15:37 1157
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