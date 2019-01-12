Селезньов пропустить матч із Сарагосою

Форвард Малаги Євген Селезньов не зіграє в матчі 21 туру Сегунди проти Сарагоси.

Головний тренер Малаги Хуан Муніс не включив у заявку на матч 21 туру Сегунди проти Сарагоси новачка Євгена Селезньова.

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Український форвард перейшов до складу "анчоусів" 10 січня і сам визнавав, що йому потрібен час, щоби набрати форму.

Малага після 20 турів займає 4 сходинку в турнірній таблиці і має 36 очок.

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