"Ми шукали самовідданого гравця", – спортдир Малаги в захваті від Селезньова

Спортивний директор Малаги Хосе Луїс Перес Камінеро не скупиться на компліменти на адресу новоспеченого форварда іспанського клубу Євгена Селезньова.

"Ми шукали самовідданого футболіста. Гравця, який може нав'язати супернику боротьбу, цілеспрямованого, сильного, з хорошим ударом. У нас в розпорядженні є детальні звіти про особисті якості Селезньова.

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Наш тренер добре знайомий з можливостями Євгенія. Все це допоможе українцю швидше влитися в колектив", – цитує Камінеро видання AS.

Нагадаємо, Євген підписав контракт із Малагою до кінця сезону з можливістю продовження ще на 2 роки, якщо команда вийде в Прімеру. Після 20-ти турів іспанський клуб посідає 4-ту сходинку в турнірній таблиці Сегунди.

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