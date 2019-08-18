Селезньов: Найкращі роки кар'єри провів у Шахтарі Луческу

Колишній нападник Шахтаря Євген Селезньов поділився своєю думкою про свого екс-наставника Мірчу Луческу.

"Луческу не той тренер, який хоче працювати з великими проміжками часу та не той, хто матиме успіх у короткі терміни. Саме тому він не зробив щось видатне на чолі збірної Туреччини.

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Луческу, безумовно, досягне успіху на клубному рівні. Найкращі роки моєї кар'єри були проведені з ним у Шахтарі", – передає слова Селезньова Ajansspor.

Нагадаємо, Євген Селезньов виступав під керівництвом Мірчі Луческу у 2011-2012 роках. У травні 2016 року румун покинув донецьку команду, а нападник навпаки, повернувся до "гірників".

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