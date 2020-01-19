Селезньов ефектним ударом забив свій перший гол у 2020 році

Український форвард Бурсаспора Євген Селезньов відзначився забитим голом у матчі першого дивізіону Туреччини проти Карагюмрюка.

Селезньов з'явився у стартовому складі своєї команди і вже на 9-й хвилині відкрив рахунок у матчі. Євген прийняв м'яч на груди і потужним ударом відправив його у ворота.

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Додамо, що 34-річний українець відзначився забитим м'ячем у третьому матчі чемпіонату поспіль.

Всього у нинішньому сезоні Селезньов зіграв за Бурсаспор 13 матчів у другому дивізіоні чемпіонату Туреччини, забивши п'ять голів.

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