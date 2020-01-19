Селезнев эффектным ударом забил свой первый гол в 2020 году

Украинский форвард Бурсаспора Евгений Селезнев отметился забитым голом в матче первого дивизиона Турции против Карагюмрюка.

Селезнев появился в стартовом составе своей команды и уже на 9-й минуте открыл счет в матче. Евгений принял мяч на грудь и мощным ударом отправил его в ворота.

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Добавим, что 34-летний украинец отметился забитым мячом в третьем матче чемпионата подряд.

Всего в нынешнем сезоне Селезнев сыграл за Бурсаспор 13 матчей во втором дивизионе чемпионата Турции, забив пять голов.

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