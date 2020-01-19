toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Турция
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БАРСЕЛОНА - ГРАНАДА ДИНАМО КИЕВ - ЛЕГИЯ

Селезнев эффектным ударом забил свой первый гол в 2020 году

18:56 189 Читати українською
Селезнев эффектным ударом забил свой первый гол в 2020 году
Евгений Селезнев / фото из соцсетей

Украинский форвард Бурсаспора Евгений Селезнев отметился забитым голом в матче первого дивизиона Турции против Карагюмрюка.

Селезнев появился в стартовом составе своей команды и уже на 9-й минуте открыл счет в матче. Евгений принял мяч на грудь и мощным ударом отправил его в ворота.

Лунин дебютирует за Овьедо в домашнем поединке – онлайн-трансляция матча

Добавим, что 34-летний украинец отметился забитым мячом в третьем матче чемпионата подряд.

Всего в нынешнем сезоне Селезнев сыграл за Бурсаспор 13 матчей во втором дивизионе чемпионата Турции, забив пять голов.

Луго – Альбасете: Кравец получил овации стоя, Зозуля упустил лучший шанс, но стал лидером креатива, ужасы VAR

blog_ava
Бутко находится в поисках нового клуба – Шахтер не взял защитника на сборы
09:57
806
Теги
Главное Видеоновости Евгений Селезнев Евгений Селезнев Бурсаспор Бурсаспор Карагюмрюк Карагюмрюк Украинцы за рубежом Турция
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
4
мин
Ювентус
21:45
Парма
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук