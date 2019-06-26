Селезньов, Бойко і Рац влаштували вечірку з відомим телеведучим – дикі танці

Екс-форвард Малаги Євген Селезньов, голкіпер Динамо Денис Бойко та колишній захисник Шахтаря Разван Рац повеселились із ведучим каналу СТБ Григорієм Решетником.

Журналіст телеканалу СТБ Григорій Решетник опублікував в Instagram спільне відео з Євгеном Селезньовим, Денисом Бойком та Разваном Рацом. Футболісти вирішили взяти з собою дружин та провести час із відомим телеведучим.

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Євген Селезньов вже покинув розташування Малаги, в якій не забив жодного гола за півроку, а "анчоуси" не змогли повернутись у Прімеру і змушені ще на рік затриматись у Сегунді.

Бойко разом з Динамо завершив чемпіонат України на 2 позиції в турнірній таблиці, а також дійшов до 1/8 фіналу Ліги Європи.

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