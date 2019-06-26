toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО КОПА АМЕРІКА-2019

Селезньов, Бойко і Рац влаштували вечірку з відомим телеведучим – дикі танці

17:35 440 Читать на русском
Селезньов, Бойко і Рац влаштували вечірку з відомим телеведучим – дикі танці
Денис Бойко / Юрій Юр'єв

Екс-форвард Малаги Євген Селезньов, голкіпер Динамо Денис Бойко та колишній захисник Шахтаря Разван Рац повеселились із ведучим каналу СТБ Григорієм Решетником.

Журналіст телеканалу СТБ Григорій Решетник опублікував в Instagram спільне відео з Євгеном Селезньовим, Денисом Бойком та Разваном Рацом. Футболісти вирішили взяти з собою дружин та провести час із відомим телеведучим.

Шахтар 2019/20 vs розпродаж – Марлос, Ісмаїлі, чемпіон світу та ще 10 гравців, яких Каштру ризикує втратити

Євген Селезньов вже покинув розташування Малаги, в якій не забив жодного гола за півроку, а "анчоуси" не змогли повернутись у Прімеру і змушені ще на рік затриматись у Сегунді.

Бойко разом з Динамо завершив чемпіонат України на 2 позиції в турнірній таблиці, а також дійшов до 1/8 фіналу Ліги Європи.

"Додому не приїжджав через війну". Уродженця Луганська відшукали в Іспанії і запросили в збірну України

blog_ava
Динамо близьке до підписання форварда Дійє з Олімпіка, – журналіст
10:59
5287
Теги
Відеоновини Динамо Динамо Разван Рац Разван Рац Денис Бойко Денис Бойко Євген Селезньов Євген Селезньов
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Олександрія оголосила про трансфер Лучкевича
    Україна — 15:31656 Олександрія оголосила про трансфер Лучкевича
1
дн
:
9
год
:
15
хв
Бразилія
03:30
Парагвай
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук