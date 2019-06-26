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Селезнев, Бойко и Рац устроили вечеринку с известным телеведущим – дикие танцы

17:35 97 Читати українською
Селезнев, Бойко и Рац устроили вечеринку с известным телеведущим – дикие танцы
Денис Бойко / Юрий Юрьев

Экс-форвард Малаги Евгений Селезнев, голкипер Динамо Денис Бойко и бывший защитник Шахтера Разван Рац повеселились с ведущим канала СТБ Григорием Решетником.

Журналист телеканала СТБ Григорий Решетник опубликовал в Instagram совместное видео с Евгением Селезневым, Денисом Бойко и Разваном Рацом. Футболисты решили взять с собой жен и провести время с известным телеведущим.

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Евгений Селезнев уже покинул расположение Малаги, в которой не забил ни одного гола за полгода, а "анчоусы" не смогли вернуться в Примеру и вынуждены еще на год задержаться в Сегунде.

Бойко вместе с Динамо завершил чемпионат Украины на 2 позиции в турнирной таблице, а также дошел до 1/8 финала Лиги Европы.

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