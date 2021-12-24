"Перепалки не було. Він написав, що я не футболіст. Якщо я не футболіст, то хто тоді слюсар? Я не розумію, навіщо ти мене чіпаєш. Якщо я не футболіст, як я забив 117 голів? З ключкою бігав? Уявіть, що не футболіст забиває найфутбольнішій команді.

"Сепаратисте, їдь у свою ДНР": Селезньов пояснив, що спровокувало один із конфліктів з фанатами

Він молодець, вкладає у команду гроші, це добре. Але футбол мають обговорювати футбольні люди. Я ніколи не дозволю собі говорити, що хтось поганий чи хороший. Я завжди подякую чи промовчу. Але якщо мене чіпають, чому я маю мовчати?" – сказав Селезньов для Відеожурналу Yellow.

У нинішньому сезоні УПЛ Євген зіграв у 16-ти матчах, в яких відзначився лише одним голом та асистом.

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