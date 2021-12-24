"Перепалки не было. Он написал, что я не футболист. Если я не футболист, то кто тогда, слесарь? Я не понимаю, зачем ты меня трогаешь. Если я не футболист, как я забил 117 голов? С клюшкой бегал? Представьте, что не футболист забивает самой футбольной команде.

"Сепаратист, едь в свою ДНР": Селезнев объяснил, что спровоцировало один из конфликтов с фанатами

Он молодец, вкладывает в команду деньги, это хорошо. Но футбол должны обсуждать футбольные люди. Я никогда не позволю себе говорить, что кто-то плохой или хороший. Я всегда поблагодарю или промолчу. Но если меня трогают, почему я должен молчать?" – сказал Селезнев для Відеожурнала Yellow.

В нынешнем сезоне УПЛ Евгений сыграл в 16-ти матчах, в которых отметился только одним голом и ассистом.

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