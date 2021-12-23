"Як мені відреагувати? "Сепаратисте, їдь у свою ДНР", – я в Донецьку не був із 2014 року. Для мене це хвора тема. Я не можу пройти повз, я така людина. Як я таке слухатиму?

Поліція відкрила кримінальне провадження у справі Селезньова – справу перенесли з Києва в Ужгород

Погрози "відбити голову фанату"? У Харкові теж – малий провокатор починає мене ображати. Я сказав: "Вийди і скажи сюди, що ти там ховаєшся". Мені теж прикро. Я якийсь слід у футболі залишив. Зрозуміло, що я не можу на всіх реагувати, але так теж не треба робити", – розповів Селезньов у програмі Yellow на YouTube.

Нагадаємо, Євген у поточному сезоні потрапив у чималу кількість конфліктів. Останній з них – із журналістом Андрієм Сеньківим – може мати серйозні наслідки, адже поліція відкрила кримінальне провадження щодо цієї справи.

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