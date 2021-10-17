Ванда Нара, яка є дружиною та водночас агентом нападника ПСЖ Мауро Ікарді, публічно повідомила про зраду свого зіркового чоловіка.

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"Ти зруйнував сім'ю заради повії!" – написала жінка в Instagram. Нара також видалила зі свого акаунта всі світлини з нападником за останні кілька місяців.

Нагадаємо, Ванда та Мауро одружились у квітні 2014-го, заради Ікарді Нара покинула свого колишнього чоловіка Максі Лопеса. Варто відзначити, на той час обидва грали за Сампдорію. У пари народились дві доньки, а також вони виховували ще трьох синів від першого шлюбу Ванди.

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