Сексуальная актриса стала причиной разрыва Икарди и Ванды Нары – у нее также трое детей
16:24 - Читати українською
Форвард ПСЖ Мауро Икарди променял семью ради 29-летней аргентинки.
Соблазнительная модель, актриса и певица Чина Суарес закрутила роман с Мауро Икарди, сообщает La Gazzetta dello Sport.
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Накануне жена нападающего ПСЖ Ванда Нара заявила, что Мауро "разрушил семью ради проститутки". Источник уверяет, что проблемы у семейства Икарди уже давно, и сейчас Нара готовится к разводу.
Стоит отметить, что у Чины есть трое детей от предыдущих отношений (в Ванды также уже было трое сыновей до романа с Мауро).
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