Соблазнительная модель, актриса и певица Чина Суарес закрутила роман с Мауро Икарди, сообщает La Gazzetta dello Sport.

"Ты разрушил семью ради проститутки", – скандальная жена Икарди обвинила форварда ПСЖ в измене

Накануне жена нападающего ПСЖ Ванда Нара заявила, что Мауро "разрушил семью ради проститутки". Источник уверяет, что проблемы у семейства Икарди уже давно, и сейчас Нара готовится к разводу.

Стоит отметить, что у Чины есть трое детей от предыдущих отношений (в Ванды также уже было трое сыновей до романа с Мауро).

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