Реал у центральному матчі дня приймав... Реал. Той, що Сосьєдад. Баски невиразно почали чемпіонат, розписавши три нічиї з середняками й перегравши Гранаду при трьох пропущених голах – втім, на Мадрид "чуррі-урдін" завжди налаштовувались особливо. "Футбол 24" разом з партнером HLIBNY DAR розповідає про дербі, яке стало першою серйозною пробою сил Реалів перед стартом у Лізі чемпіонів.

Перший тайм виявився просто фантастичним. Команди відповідали атакою на атакою. "Бланкос" намагались діяти агресивніше, накриваючи високим пресингом, однак гості доволі впевнено долали його через короткий пас. І взагалі баски демонстрували неймовірно переконливу роботу на м'ячі – а особливо виділявся Кубо.

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Атакувальний хав, у якого не повірили в Мадриді, створив для Сосьєдада гол вже на 5-й хвилині зустрічі. Такефуса змістився з правого флангу й виконав закидання на 11 метрів, яке ніхто не перехопив – Берренечеа Мугуруса замкнув, Купа парирував, але Андер встиг зіграти на добиванні. 0:1!

А ще через шість хвилин Кубо оформив дубль, обігравшись з з партнерами й ефектно пробивши з-за меж штрафного. Точно у дальній кут, без шансів для Кепи – втім, взяття воріт не зарахували. У офсайді опинився Оярсабаль, який перекривав голкіперу огляд і навіть зачепив м'яч.

Реал мав хорошу атаку ще на 2-й хвилині, коли з вбивчої позиції стріляв Беллінгем, однак там і Реміро виручив, і офсайд побачили. А от після скасованого гола Кубо мадридці завелись не на жарт. "Вершкові" вже на 16-й хвилині скористались помилкою Реміро – Карвахаль перехопив м'яч, влетів у штрафний і викотив м'яч під удар Хоселу.

Басків врятувала поперечина!

Ще через дві хвилини Хоселу увірвався на правий край штрафного та завдав щільного удару. Реміро парирував ногами, а добивання від Карвахаля метрів з семи виявилось невдалим. На 25-й же контратака мадридців завершилась дальнім пострілом від Хоселу – Реміро перевів його над каркасом.

Реал Сосьєдад не забарився із відповіддю. На 30-й хвилині Кубо пройшов Крооса, зайшов у штрафний з правого флангу й бахнув під дальню стійку – Кепа парирував!

А на 31-й він же увійшов на край штрафного, зібрав на собі кількох захисників та подав на 11 метрів. туди влетів Меріно, який пробив головою – і знову Кепа виручив Реал!

Лишень після цього гра дещо заспокоїлась. Моменти зникли, хоча динаміка залишалася дуже високою Реал Сосьєдад виглядав навіть цікавіше за Мадрид, а Кубо так і взагалі награв на повернення у столицю. Зрештою, відпочивати команди відправились за мінімальної переваги басків у рахунку – а от статистика була рівною.

Цікаво, що "вершкові" у поточному сезоні ще ніколи не йшли на перерву без голів, завдавши 10 ударів. "Чуррі-урдін" же могли сподіватись на сенсацію – Реал Сосьєдад ще ніколи не програвав на Сантьяго Бернабеу, ведучи у рахунку після першого тайму.

На жаль, у другому таймі такої ж яскравої битви вболівальники не побачили. До 80-х хвилин гості провели тільки один постріл по воротах, та і той пройшов з дистанцію й був одразу заблокований. Підопічні Іманола Альгуасіла намагалися вмикати пресинг і йти вперед, але у басків майже нічого не виходило. Реал дуже легко виходив з-під тиску.

"Бланкос" теж не створили багато, але відігрались вже через 40 секунд після початку другого тайму. Кроос виконав діагональ на Родріго, той пройшов уперед і скинув м'яч Гарсії, а Фран несподівано покотив на лінію штрафного – звідти у дотик вистрілив Вальверде. Сфера влетівла у дальній кут, та ще й з рикошетом від стійки.

Реал забив найшвидший гол у другому таймі за останні 5,5 років, якщо говорити про Ла Лігу. Вальверде ж перервав 16-матчеву "суху" серію, забивши лишень другий гол у чемпіонаті в 2023 році. Востаннє він забивав у Прімері ще в лютому.

Сосьєдад нічим цікавим не відповів, а Реал доволі оперативно переломив хід зустрічі. На 60-й хвилині Хоселу замкнув подачу на лінію воротарського – 2:1! Цікаво, що асистентом знову виступив Фран Гарсія. У віці 24 років і 34 днів він став наймолодшим захисником Реала за останні 11 років, якому вдалося віддати дві гольових передачі у Ла Лізі.

Свій рекорд отримав і Хоселу. Новачок "вершкових" став лише другим гравцем, якому вдалося забити у кожній із своїх перших 3 домашніх ігор за Реал у ХХІ столітті. Востаннє це вдавалося Іско 10 років тому. Сосьєдад же підтвердив сумний тренд – 6 із 7 голів у чемпіонаті "чуррі-урдін" пропустили по перерві.

Підопічні Карло Анчелотті могли забивати ще. На 70-й хвилині Кроос пробивав зі стандарту в праву дев'ятку, однак м'яч пролетів над хрестовиною. На 85-й же Тоні виконав закидання під удар Вальверде метрів з 13-ти – Реміро перевів м'яч у ліву стійку. Перед фінальним свистком Браїм Діас навісив з правого флангу на Беллінгема, а той головою замикав з лінії воротарського – Реміро врятував і тут.

Сосьєдад міг карати за марнотратсво, рятуючись від поразки. Це сталося на 80-й хвилині, коли Берренечеа Мугуруса відкрився під діагональ на лівий край штрафного й фактично вийшов сам на сам з Кепою – втім, конкурент Луніна випередив Андера. Оярсабаль підхопив м'яч і спробував перекинути голкіпера, однак запустив сферу в небо.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу мадридців. Команда Карло Анчелотті здобула п'яту перемогу поспіль у п'яти турах, повернувшись на вершину турнірної таблиці. Сосьєдад же з 6 заліковими балами у активі залишається одинадцятим.