Реал у центральному матчі дня приймав... Реал. Той, що Сосьєдад. Баски невиразно почали чемпіонат, розписавши три нічиї з середняками й перегравши Гранаду при трьох пропущених голах – втім, на Мадрид "чуррі-урдін" завжди налаштовувались особливо. "Футбол 24" разом з партнером HLIBNY DAR розповідає про дербі, яке стало першою серйозною пробою сил Реалів перед стартом у Лізі чемпіонів.

Перший тайм виявився просто фантастичним. Команди відповідали атакою на атакою. "Бланкос" намагались діяти агресивніше, накриваючи високим пресингом, однак гості доволі впевнено долали його через короткий пас. І взагалі баски демонстрували неймовірно переконливу роботу на м'ячі – а особливо виділявся Кубо.

Атакувальний хав, у якого не повірили в Мадриді, створив для Сосьєдада гол вже на 5-й хвилині зустрічі. Такефуса змістився з правого флангу й виконав закидання на 11 метрів, яке ніхто не перехопив – Берренечеа Мугуруса замкнув, Купа парирував, але Андер встиг зіграти на добиванні. 0:1!

А ще через шість хвилин Кубо оформив дубль, обігравшись з з партнерами й ефектно пробивши з-за меж штрафного. Точно у дальній кут, без шансів для Кепи – втім, взяття воріт не зарахували. У офсайді опинився Оярсабаль, який перекривав голкіперу огляд і навіть зачепив м'яч.

Реал мав хорошу атаку ще на 2-й хвилині, коли з вбивчої позиції стріляв Беллінгем, однак там і Реміро виручив, і офсайд побачили. А от після скасованого гола Кубо мадридці завелись не на жарт. "Вершкові" вже на 16-й хвилині скористались помилкою Реміро – Карвахаль перехопив м'яч, влетів у штрафний і викотив м'яч під удар Хоселу.

Басків врятувала поперечина!

Ще через дві хвилини Хоселу увірвався на правий край штрафного та завдав щільного удару. Реміро парирував ногами, а добивання від Карвахаля метрів з семи виявилось невдалим. На 25-й же контратака мадридців завершилась дальнім пострілом від Хоселу – Реміро перевів його над каркасом.

Реал Сосьєдад не забарився із відповіддю. На 30-й хвилині Кубо пройшов Крооса, зайшов у штрафний з правого флангу й бахнув під дальню стійку – Кепа парирував!

А на 31-й він же увійшов на край штрафного, зібрав на собі кількох захисників та подав на 11 метрів. туди влетів Меріно, який пробив головою – і знову Кепа виручив Реал!

