Адвокати американської моделі Кетрін Майорги мають намір опублікувати документи з поліції у ЗМІ щодо можливого зґвалтування їхньої клієнтки, повідомляє Daily Mirror. Обвинуваченим у справі є Кріштіану Роналду.

Майорга вимагає від Роналду понад 60 млн євро у справі про згвалтування

Юристи футболіста намагаються перешкодити публікації, оскільки, на їхню думку, інформація з Football Leaks, була отримана незаконним шляхом та є порушенням конфіденційності клієнта. Адвокати моделі наполягають на публікації інших документів, яких у справі понад 400. Суд Лас-Вегаса розгляне клопотання представників Роналду цього тижня.

Нагадаємо, чотири роки тому Майорга заявила, що у 2009-му Кріштіану згвалтував її. Пізніше стало відомо, що між жінкою та футболістом були інтимні стосунки за обопільною згодою, а у 2010-му Роналду заплатив моделі 375 тисяч доларів за нерозголошення інформації.

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