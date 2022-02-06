Адвокаты американской модели Кэтрин Майорги намерены опубликовать документы из полиции в СМИ по поводу возможного изнасилования их клиентки, сообщает Daily Mirror. Обвиняемым по делу является Криштиану Роналду.

Майорга требует от Роналду более 60 млн евро в деле об изнасиловании

Юристы футболиста пытаются препятствовать публикации, поскольку, по их мнению, информация из Football Leaks была получена незаконным путем и является нарушением конфиденциальности клиента. Адвокаты модели настаивают на публикации других документов, которых по делу более 400. Суд Лас-Вегаса рассмотрит ходатайство представителей Роналду на этой неделе.

Напомним, четыре года назад Майорга заявила, что в 2009 году Криштиану изнасиловал ее. Позже стало известно, что между женщиной и футболистом были интимные отношения по обоюдному согласию, а в 2010 году Роналду заплатил модели 375 тысяч долларов за неразглашение информации.

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